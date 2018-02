Acidente em teleférico deixa 4 mortos e 5 feridos na Armênia Um iraniano morreu hoje devido aos ferimentos sofridos na queda de um teleférico na capital armênia, elevando para quatro o número de mortos no acidente, informaram fontes hospitalares. Cinco pessoas ficaram feridas. O teleférico levava nove pessoas e despencou de uma altura de 20 metros após o rompimento de um cabo. Um iraniano morreu na hora e outro continua internado com ferimentos moderados, disse o médico Robert Orgusian. As demais vítimas eram armênias. A promotoria pública do país ordenou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente.