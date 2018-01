Acidente em uma construção na Cidade do México deixa ao menos 6 mortos

CIDADE DO MÉXICO - Ao menos seis pessoas e outras nove ficaram feridas nesta segunda-feira, 10, após o colapso de uma obra em construção no sul da Cidade do México. O número foi atualizado pelo secretário de Proteção Civil da capital mexicana, Fausto Lugo. Segundo ele, o acidente ocorreu por uma “falha construtiva” no momento de colocar uma viga.

Al momento tenemos seis personas fallecidas y nueve lesionados que ya han sido trasladados a diferentes hospitales. — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 11 de abril de 2017

Pouco antes, ele disse que as equipes atuavam com cães de resgate e maquinário especial para resgatar os trabalhadores que ficaram sob os escombros. Segundo Lugo, o trabalho é complexo porque a estrutura que caiu era oca e é preciso trabalhar “com muito cuidado para não arriscar os companheiros”. Os nove feridos já foram transferidos para hospitais da cidade.

A região do acidente é uma área residencial onde se estava construindo um estacionamento de um centro comercial. Nas fotos divulgadas por Lugo no Twitter, a estrutura tinha pelo menos três andares.

Se continúa laborando en obra de AOB, por derrumbe pic.twitter.com/9ubicxmObT — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 11 de abril de 2017

O fiscal Gustavo Omar Jiménez disse que uma investigação foi aberta para identificar as causas do acidente e confirmar se a obra contava com todas as permissões necessárias. /AP e EFE