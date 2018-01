Acidente em usina mata pelo menos um no Japão Pelo menos um funcionário morreu e outros 18 ficaram feridos, quatro deles com gravidade, em decorrência de uma fuga de vapor em uma usina nuclear do Japão. O governo do país tratou rapidamente de comunicar à nação que o acidente não foi radioativo. A usina nuclear Mihama, instalada a 320 km de Tóquio, parou as atividades e as autoridades estão investigando a causa do acidente.