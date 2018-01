Acidente em usina nuclear no Japão mata 4 e fere 7 O vazamento de material não-radioativo matou quatro pessoas e feriu outras sete no pior acidente já ocorrido em uma usina nuclear do Japão. Segundo as autoridades locais, não houve vazamento de radiação e nem a necessidade de remover as pessoas da região vizinha à planta, situada em Mihama, a 320 quilômetros de Tóquio. O acidente foi causado pela falta de refrigeração na turbina do reator, disse Kimihito Kaeabata, porta-voz da empresa que opera a usina Kansai. A saída do vapor a cerca de 270ºC matou os quatro trabalhadores e feriu os outros sete. O primeiro-ministro Junichiro Koizumi prometeu uma exaustiva investigação sobre o acidente.