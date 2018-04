Acidente entre ônibus e caminhão mata 32 no Paquistão Um ônibus se chocou contra um caminhão-tanque que levava petróleo no sul do Paquistão, na madrugada de hoje, provocando um forte incêndio que matou 32 pessoas, segundo a polícia. O acidente aparentemente ocorreu porque o motorista do ônibus dormiu e perdeu o controle do veículo, disse Mohammad Faruc, comissário da polícia local no distrito de Jamshoro.