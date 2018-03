Acidente entre ônibus e trem deixa 15 mortos na Indonésia Um trem bateu em um ônibus na manhã desta segunda-feira na cidade de Sragen, na ilha indonésia de Java, matando 15 pessoas e ferindo outras sete, duas em estado grave. O ônibus, com 22 passageiros, atravessava a linha do trem quando foi atingido e arrastado por vários metros. Os tripulantes do trem não ficaram feridos. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.