Acidente entre ônibus e trem mata 21 pessoas no México Um acidente envolvendo um ônibus e um trem na localidade de Cuautitlán, no Estado do México (centro), matou pelo menos 21 pessoas e deixou outras 18 feridas. De acordo com fontes oficiais, o motorista do ônibus, que abandonou o veículo antes do acidente, foi capturado em seguida pela Polícia local. Algumas testemunhas disseram que o ônibus parou no momento em que tentava atravessar a linha do trem, informou o comandante Arturo Centeno, chefe policial do estado, à emissora "W Rádio". Centeno afirmou que as causas que levaram o motorista a "descer correndo do ônibus deixando todos a bordo" ainda são desconhecidas. O acidente ocorreu no começo da manhã desta quinta-feira, quando o trem atingiu o veículo em um cruzamento chamado Puente Fresnos, situado no bairro Lázaro Cárdenas de Cuautitlán, nos arredores da Cidade do México, capital do país.