Acidente entre ônibus e trem mata 31 turistas alemães na Hungria Pelo menos 31 passageiros de um ônibus ocupado por turistas alemães morreram e outros 12 ficaram feridos no choque com um trem próximo ao resort do Lago Balaton, na cidade de Siofok, na Hungria, na manhã desta quinta-feira, informou a polícia local. Segundo um porta-voz da polícia, o ônibus foi atingido quando cruzava a via férrea do trem que seguia de Budapeste para Nagykanizsa. Nenhum dos passageiros do trem sofreu ferimentos graves. O resort do Lago Balaton, que fica a 100 km de Budapeste, é um dos lugares mais procurados pelos turistas alemães na Hungria por causa de suas nascentes ricas em minerais, como cálcio e magnésio, utilizados para fins terapêuticos.