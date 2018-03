Acidente entre ônibus e trem mata 40 pessoas no Egito

Quarenta pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas quando um trem bateu em diversos veículos em uma ferrovia que cruza o norte do Egito nesta quarta-feira, 16, informou a agência de notícias Mena. O acidente aconteceu depois que um caminhão se chocou com alguns veículos, incluindo um carro e um ônibus, que esperavam para atravessar a ferrovia, empurrando-os para os trilhos, disseram fontes da segurança. O trem se chocou com os veículos segundos depois. A Mena citou oficiais que disseram que os freios do caminhão falharam no momento do acidente. Segundo eles, a força do impacto virou dois dos vagões do trem e desprendeu outros três. Uma série de acidentes ferroviários e rodoviários nos últimos anos levou a críticas sobre o modo do governo conduzir as questões ligadas a segurança nos transportes. Direção negligente, leis de trânsito fracas e más condições de estradas causam muitos acidentes no Egito. Dois anos atrás, um acidente ferroviário matou 58 pessoas e feriu outras dezenas na cidade de Qalyoub, no delta do Nilo. Em 2002, 360 pessoas morreram quando sete vagões de um trem de passageiros superlotado pegaram fogo.