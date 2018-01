Acidente entre trem e ônibus deixa 31 mortos no Zimbábue Um ônibus cheio bateu em um trem de carga no Zimbábue nesta terça-feira, 6, matando 31 pessoas, incluindo o motorista e ferindo muitas outras, segundo fontes policiais que estavam no local. O motorista do ônibus aparentemente não ouviu a sirene de que o trem estava passando no sul de Harare, segundo o porta-voz da polícia local, Andrew Phiri. Entre os mortos, a maioria eram comerciantes que estavam indo ao Mbare Musika, o principal mercado da capital. Os feridos foram levados ao hospital de Harare e a polícia entrou em contato com os familiares das vítimas para a identificação dos corpos. Acidentes de ônibus são comuns no Zimbábue, onde os motoristas são acusados de dirigirem sem cuidado. Além disso, os coletivos possuem falhas mecânicas e peças que necessitam de reposição.