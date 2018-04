Acidente entre trem e ônibus mata 40 na Ucrânia

A polícia de trânsito afirmou que, segundo as primeiras informações, o motorista do ônibus, que levava cerca de 50 pessoas, ignorou um sinal para parar no cruzamento dos trilhos. Equipes de resgate e investigadores estão no local, informa o Wall Street Journal.

A companhia estatal ferroviária, Ukrzaliznytsia, informou em comunicado em seu site que o motorista do ônibus havia cometido uma irregularidade, ao não respeitar as leis de trânsito. "O motorista do ônibus ignorou um sinal de pare e entrou no cruzamento quando o trem estava muito perto, resultando na colisão com o trem", afirmou o comunicado.

A Ukrzaliznytsia adiantou que uma comissão vai fazer uma investigação completa sobre o acidente. Os acidentes no setor de transportes são comuns na Ucrânia, por causa da infraestrutura antiga da época soviética e da imprudência de alguns motoristas. As informações são da Dow Jones.