Acidente ferroviário na Espanha deixou 2 mortos e 142 feridos Dezenas de passageiros dos trens que colidiram ontem na Espanha continuam hospitalizados. O acidente ocorreu na costa mediterrânea do país, na cidade de Torredembarra, a 90 km de Barcelona. Conforme o presidente da companhia ferroviária da Espanha, Miguel Corsini, um trem Euromed com destino a Barcelona foi atingido por um expresso regional por erro na troca de trilhos. Ontem, haviam sido estimadas três mortes. Hoje, Corsini informou que as vítimas fatais foram duas. Outras 142 pessoas ficaram feridas, 42 das quais ainda estão internadas. De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, uma menina de 12 anos está hospitalizada em condições críticas.