Acidente ferroviário na Grã-Bretanha foi causado por porcas soltas Um acidente ferroviário que deixou sete mortos e mais de 70 feridos na Grã-Bretanha foi causado por quatro porcas soltas em um mecanismo de mudança de trilhos, informa um documento interno do Organismo Executivo de Saúde e Segurança Britânico. Segundo o relatório, o trem expresso com 151 passageiros a bordo descarrilou ao passar por pontos soltos de tal mecanismo que desvia os trens de uma a outra via. "As evidências sugerem que os pontos em questão se moveram quando a parte traseira do terceiro vagão do comboio passou sobre eles, desviando o quarto e último vagão à esquerda", diz o informe. Durante uma entrevista coletiva, Frank Hyland, que conduz as investigações, disse hoje que o próximo passo será o de determinar por quê as porcas não estavam ajustadas. Dos 76 feridos, 32 foram levados a hospitais e 10 continuam internados, um deles em estado grave. O acidente aconteceu sexta-feira passada na estação suburbana Potter Bar, ao norte de Londres.