Acidente mata 13 na Tailândia Pelo menos treze pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em um acidente que envolveu um caminhão e uma caminhonete, na manhã desta segunda-feira, na Tailândia. A colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão de reboque ocorreu no começo da manhã na província Sakaew, cerca de 240 quilômetros ao leste de Bangcoc, a capital tailandesa. O capitão Kosala Amporn, da chefia de Tráfico de Sakaew, declarou que na caminhonete viajavam mais passageiros do que o permitido e que as vítimas mortais e os feridos eram tailandeses. No acidente ficou ferido gravemente o motorista do caminhão que viajava acompanhado de um ajudante.