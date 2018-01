Acidente mata 17 e fere 16 em floresta equatoriana Um ônibus de passageiros que seguia por uma estrada caiu de uma altura de aproximadamente 300 metros e matou 17 passageiros. Outros 16 ficaram feridos. Segundo a polícia local, o acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, em uma zona florestal conhecida como Guacamayo, há 65 quilômetros a sudoeste de Quito. A cruz vermelha informou que as 17 vítimas morreram na hora do impacto. já os 16 feridos estão sendo tratados em hospitais e clinicas das cidades florestais de Baeza e Tena e na capital Quito. A causa do acidente está sendo investigada.