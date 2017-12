Acidente mata 30 pessoas em La Paz Pelo menos 30 pessoas morreram num acidente com um ônibus nesta quinta-feira nas cercanias da capital boliviana. O ônibus, com 40 passageiros, rolou por um barranco de 350 metros, na acidentada topografia da cidade, que em alguns pontos ultrapassa os 4 mil metros de altitude. O número de vítimas foi confirmado pela prefeita de La Paz, Anelise Violand, que não pôde informar as causas do acidente nem o estado dos outros dez passageiros.