Acidente mata 34 pessoas que voltavam de funeral na Índia

Pelo menos 34 pessoas que retornavam do funeral de um parente morreram depois que a caminhonete na qual viajavam recebeu a batida de um ônibus no norte da Índia, informaram neste domingo, 26, meios de imprensa locais.

O fato aconteceu no sábado, 25, à noite, quando o veículo fez uma mudança de sentido no meio de uma estrada em mal estado e foi acertado por um ônibus no distrito de Badaun, no estado setentrional de Uttar, explicou o superintendente da Polícia local D.K. Choudhary.

De acordo com esta versão, todos os mortos - entre os quais se acha o motorista da caminhonete - são homens.

No acidente também ficaram feridas cerca de 30 pessoas, a maioria membros da delegação que tinha assistido ao funeral.

Os acidentes de trânsito são relativamente frequentes na Índia, onde as estradas frequentemente apresentam um estado ruim, os veículos circulam saturados de passageiros e as penalizações por má condução são poucas.