Acidente mata 48 da mesma família O pior acidente deste fim de ano na África do Sul matou 48 pessoas de uma mesma família, inclusive quatro crianças, numa estrada da província de Mpumalanga, no nordeste do país. As vítimas viajavam em um caminhão que levava 120 pessoas para um encontro da família Chego. Mais de 700 pessoas morreram nas estradas do país neste fim de ano.