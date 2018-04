Acidente mata 6 e fere 70 no metrô de Washington

Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas ontem à tarde quando um trem do metrô colidiu contra a traseira de outro na periferia de Washington durante a hora do rush. Vagões dos dois trens ficaram encavalados no pior acidente nos 33 anos de história do sistema de metrô de Washington. O porta-voz dos bombeiros do Distrito de Columbia, Alan Etter, disse que as ferragens tiveram de ser cortadas para retirar alguns passageiros que ficaram presos. Ele acrescentou que o número de mortos deve aumentar. O prefeito Adrian Fenty confirmou seis mortes. O chefe dos bombeiros, Dennis Rubin, disse que as equipes de resgate atenderam 76 feridos no local do acidente e enviaram vários a hospitais locais, 6 em estado grave. CONDUTORA Um funcionário do metrô disse que entre os mortos estava a condutora de um dos trens, cujo nome não foi revelado. Mais de 200 bombeiros do Distrito de Columbia, Maryland e Virginia foram enviados ao local da colisão. O acidente ocorreu às 17 horas (19 horas de Brasília) na linha vermelha do metrô, que em boa parte de seu trajeto é subterrânea. No entanto, a colisão ocorreu na superfície, entre as estações Takoma Park e Fort Totten, no noroeste de Washington, perto da divisa com Maryland. O chefe do metrô, John Catoe, disse que o primeiro trem parou nos trilhos, esperando que outra composição deixasse a estação, quando foi atingido por trás. Os funcionários não sabiam explicar o que causou o acidente. O departamento responsável pela segurança nos transportes assumiu a investigação e enviou uma equipe ao local da tragédia. A polícia e o FBI (polícia federal) também enviaram investigadores para ajudar a inspecionar as ferragens em busca de evidências. O Departamento de Segurança Interna anunciou duas horas após o acidente que não havia nenhuma ligação com terrorismo. Cada trem tem seis vagões e capacidade para transportar até 1.200 passageiros. A enfermeira Jodie Wickett disse à rede de TV CNN que ela estava sentada em um dos trens enviando mensagens de texto pelo celular quando sentiu o impacto. "Aconteceu tão rápido. Eu voei do assento e bati minha cabeça", disse, acrescentando que tentou ajudar os feridos. "Havia pessoas em péssimo estado. As pessoas estavam assustadas e chorando, mas não havia gritos." O presidente Barack Obama divulgou ontem um comunicado dizendo que ele e sua família estavam orando pelas vítimas do acidente e agradecendo às equipes de resgate. METRÔ DA CAPITAL Mortos - O acidente de ontem foi o primeiro com mortos desde 1982, quando três pessoas morreram em um descarrilamento Acidentes - Em 2007, uma colisão entre trens deixou 16 feridos. Outra colisão na mesma linha em 2004 feriu 20 Serviço - Os sistemas Metrorail e Metrobus atendem a 3,5 milhões de pessoas. Em 2008, o metrô fez 215,3 milhões de viagens