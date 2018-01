Acidente mata dois soldados americanos no Iraque Dois soldados norte-americanos morreram e outros dois feridos quando o veículo em que estavam capotou em uma estrada na região norte do Iraque, informou o exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira. O acidente aconteceu depois que os militares tentaram evitar uma colisão contra um caminhão que vinha no sentido contrário. O motorista perdeu o controle do carro, que saiu da rodovia e caiu em uma valeta, na noite de quarta-feira, próximo a cidade de Tall Afar, a 70 quilômetros de Mosul. Os soldados faziam parte da Equipe de Combate da Brigada Stryker. Seus nomes não serão divulgados até que as famílias sejam informadas do acontecido. Até 14 de julho, 883 militares norte-americanos morreram no Iraque desde o início da ocupação do país, em março de 2003.