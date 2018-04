Acidente mata policial em caravana de Hillary Um policial que acompanhava de moto a caravana da senadora Hillary Clinton morreu num acidente, na sexta-feira, a caminho de um comício da campanha eleitoral dela à Presidência dos EUA. "Acabo de saber da morte de um policial de Dallas num acidente devastador, que ocorreu quando os agentes de moto estavam à frente dos nossos carros nesse local", disse Hillary a jornalistas. A polícia identificou o agente morto como sendo o cabo Victor Lozada-Tirado, na corporação desde dezembro de 1988, pai de dois meninos e duas meninas. Em nota, a polícia disse que Lozada-Tirado acertou um meio-fio, perdeu o controle da moto e caiu, às 9h15 (12h15 em Brasília). Jornalistas num ônibus que acompanhava o carro de Hillary viram o agente caído numa poça de sangue na pista, num viaduto no centro de Dallas, a alguma distância da moto avariada. "Estamos comovidos com esta perda de vida no cumprimento do dever", disse Hillary, que manifestou pêsames à família e à corporação do policial. Hillary, que disputa a indicação democrata à Presidência com o também senador Barack Obama, fez apenas uma rápida aparição no comício na vizinha Fort Worth, pois se apressou para visitar a família do agente morto antes de embarcar para Ohio, que também realiza a sua eleição primária no dia 4, a exemplo do Texas. (Reportagem de Claudia Parsons)