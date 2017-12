Acidente mata sete mineiros no México Sete mineiros morreram e quatro estão desaparecidos após a explosão, neste sábado, de uma mina no município de Nova Rosita, no norte do estado de Coahuila, informou a agência oficial Notimes. O diretor de proteção civil, Sergio Robles Garza, disse que a explosão provocou a queda de toneladas de pedra que caíram sobre os 11 mineiros sem que haja possibilidade de se encontrar sobreviventes. Garza informou que o acidente ocorreu na mina La Morita, hoje pela manhã, com uma explosão provocada por gás metano por causas até o momento desconhecidas. O subdelegado da Secretaria do Trabalho e Previdência Social na região de Coahuila, Rogelio Aguirre Dovalín, disse que o poço da mina tem 40 metros de profundidade e que dias atrás foram detectadas falhas no sistema de segurança.