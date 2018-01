Acidente mata sete pessoas na Indonésia Um trem de passageiros colidiu com um ônibus na localidade de Jamber, na ilha de Java (Indonésia), nesta quarta-feira. Sete pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. Todos os mortos viajavam no ônibus. O acidente teria ocorrido porque o guarda que tomava conta do cruzamento ferroviário não baixou a cancela enquanto o trem passava. O homem foi detido e está sendo interrogado.