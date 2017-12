Acidente na África do Sul mata 29 Cerca de 29 pessoas morreram, entre elas sete crianças, e outras 56 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus na África do Sul. De acordo com o porta-voz da polícia local, Zandra Hechter, seis passageiros e o motorista do ônibus correm risco de vida. O acidente aconteceu por volta das 4h30 (hora local) na estrada entre as cidades de Franklyn e Kokstad, a cerca de 500 quilômetros ao sul de Joanesburgo. Segundo as primeiras informações, o motorista perdeu o controle do veículo, que teria caído em uma represa. Equipes de resgate tentam localizar os corpos das vítimas.