Acidente na Nigéria mata 18 pessoas, incluindo 12 crianças Pelo menos 18 pessoas, sendo 12 delas crianças, morreram quando um ônibus no qual eles viajavam se acidentou em uma estrada movimentada no estado de Delta, no sul da Nigéria, segundo notícias publicadas neste sábado. O ônibus de 18 assentos transportava alunos da cidade de Agbor para a cidade de Benin na região do estado de Edo para um debate entre escolas na sexta-feira quando bateu de frente contra um outro veículo que atravessou a pista após ter um pneu furado, informou o jornal The Guardian. "Apenas 4 pessoas no ônibus dos estudantes sobreviveram", afirmou o jornal, citando uma autoridade no local do acidente na estrada de Benin-Asaba. Todos os quatro passageiros do outro veículo também morreram no acidente. As estradas nigerianas estão entre as mais mortais do mundo por causa de seus grandes buracos, veículos sem manutenção e direção perigosa. Pelo menos 5 mil pessoas morrem nas estradas nigerianas todos os anos, segundo a polícia. A maioria dos motoristas no país mais populoso da África nunca tiveram aulas de direção já que a habilitação de motorista pode ser facilmente obtida em um teste --por menos de 50 dólares. Pelos menos 45 soldados que voltavam de um missão de paz na região de Darfur, no Sudão, morreram em maio quando um caminhão petroleiro atingiu o comboio militar em uma estrada no nordeste da Nigéria. (Reportagem de Tume Ahemba)