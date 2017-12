Acidente no metrô de Nova York deixa 3 feridos Uma trave de metal caiu do teto de um túnel de metrô de Nova York atingindo um vagão e deixando três passageiros feridos, informou a polícia. A trave, envolvida em concreto, atingiu o vagão dianteiro do trem quando este se aproximava de Manhattan numa das viagens de ontem, explicou o porta-voz da polícia, sargento Ralph Carone. Os três feridos foram levados a hospitais da região e não correm risco de vida, informou Carone. As causas da queda da trave estão sendo investigadas.