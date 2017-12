Acidente no Nepal mata 4 e deixa 30 desaparecidos Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 30 ficaram desaparecidas neste domingo após a queda de um ônibus em um rio do Nepal. O veículo saiu da pista em Rikdijola, 160 km a oeste da capital Katmandu, despencou de uma altura de 50 metros e caiu no Rio Trishuli. As equipes de resgate estão a procura dos desaparecidos. Quatro corpos já foram retirados do rio.