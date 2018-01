Acidente nuclear em Taiwan Equipamentos de distribuição da terceira central nuclear de Taiwan sofreram neste domingo avarias que provocaram uma interrupção temporária do abastecimento de eletricidade, no maior acidente das centrais nucleares da ilha. O acidente aconteceu quando houve um rompimento do sistema de distribuição de energia elétrica desta central, situada em Kenting, no extremo sul de Taiwan, e que abriga dois reatores nucleares. De acordo com Tsai Mao-tsun, vice-presidente da empresa Taipower, que administra a central, não foi registrado vazamento de radioatividade e o problema está controlado. Taiwan tem seis reatores nucleares em três centrais, que produzem 2,4% de energia elétrica da ilha, e está construindo uma quarta central nuclear, apesar dos protestos do Partido Democrata Progressista.