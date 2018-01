Acidente provoca derramamento de cianureto em rio da China Cerca de 11 toneladas de cianureto foram derramadas por um caminhão no rio Luhore, afluente do rio Amarelo, provocando um verdadeiro desastre ambiental na China. O acidente aconteceu na semana passada, quando tombou um caminhão que transportava cianureto para uma mina de ouro na província de Henan. As autoridades chinesas mobilizaram milhares de soldados, policiais e civis para tentar deter o avanço do cianureto nas águas do rio e já construíram dois diques com esta finalidade. As autoridades locais afirmam que a situação está sob controle. No entanto, o responsável do Green Peace em Hong Kong, Ho Wai Chi, argumenta que os agricultores e as plantações que usam a água do rio para irrigação correm perigo. O motorista do veículo que provocou o acidente e outras cinco pessoas foram presos.