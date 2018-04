Acidente rodoviário deixa 19 mortos no México Dezenove pessoas morreram no centro do México quando um ônibus se chocou com a parte traseira de um caminhão e pegou fogo, disse a polícia hoje. Todos os passageiros e os motoristas dos dois veículos morreram na colisão, ocorrida antes do amanhecer, informou o porta-voz policial do Estado de Querétaro, Rodolfo Frias.