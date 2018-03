Acidente rodoviário deixa 27 mortos na Turquia Um ônibus de passageiros bateu num muro na entrada de um túnel no leste da Turquia neste sábado, deixando 27 mortos e 33 feridos, informou a imprensa local. Não há marcas de freada no local do acidente, nos arredores da cidade de Erzincan, situada a quase 700 quilômetros de Ancara. Autoridades locais suspeitam que o motorista tenha dormido no volante, informou a agência de notícias Anatolia. O motorista está entre os mortos. Muitos dos passageiros feridos, levados a um hospital próximo, dormiam no momento do acidente.