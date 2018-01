Acidente rodoviário deixa 38 mortos na Bolívia Trinta e oito pessoas morreram quando um ônibus caiu em um precipício de 150 metros de profundidade no sul da Bolívia, informou a polícia local neste domingo. O acidente aconteceu no sábado na chamada costa de Sama, no departamento de Tarija, 950 quilômetros ao sul de La Paz. Além dos 38 mortos, 25 pessoas ficaram feridas, prosseguiu a polícia. De acordo com as investigações iniciais, o acidente teria ocorrido porque a pista estava molhada e o motorista teria perdido o controle do veículo. Além disso, a polícia informou que o ônibus transportava mais passageiros do que sua capacidade depois de sair de Potosí com destino a Tarija.