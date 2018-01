Acidente rodoviário deixa 6 mortos e 21 feridos no Egito Seis pessoas morreram e 21 ficaram feridas neste domingo, na colisão frontal entre um ônibus e um taxi no sul do Egito, informou a polícia local. Sob condição de anonimato, um policial disse que o choque aconteceu numa estreita estrada rural perto de Manfalut, 314 quilômetros ao sul do Cairo. Acidentes automobilísticos são relativamente comuns no Egito por causa do péssimo estado das rodovias e da falta de fiscalização.