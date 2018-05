Acidente rodoviário mata 16 no sul da China Um ônibus ficou fora de controle e derrapou numa ponte coberta pela neve no sul da China nesta quarta-feira, caindo em um barranco e provocando um acidente que matou 16 pessoas, informou a mídia estatal chinesa. Cerca de 50 pessoas viajavam no veículo quando aconteceu o acidente no final da tarde desta quarta-feira, informou a agência de notícias Xinhua. Não existem informações sobre o número de feridos.