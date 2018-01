Acidente rodoviário mata 34 em El Salvador Pelo menos 34 pessoas morreram e 24 ficaram feridas neste sábado, quando um ônibus caiu de uma ribanceira numa região montanhosa do leste de El Salvador, perto da fronteira com Honduras, informaram fontes hospitalares. O acidente ocorreu na cidade de Carolina, pouco mais de 100 quilômetros a nordeste de San Salvador, a capital do país.