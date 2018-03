Acidente rodoviário na China mata 22 pessoas Vinte e duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no norte da China nesta terça-feira, quando um ônibus e um caminhão colidiram, informou a imprensa estatal. O ônibus, com 23 passageiros, se chocou com o caminhão na província de Shanxi pela manhã, informou a agência de notícias Xinhua. Todos os mortos estavam no ônibus enquanto o motorista do caminhão "se feriu levemente e seu único passageiro saiu ,ileso", disse o informe da Xinhua. Não havia detalhes sobre a circunstâncias do acidente e a agência informou que uma investigação estava sendo feita. As estradas chinesas são consideradas perigosas devido a quantidade de caminhões sobrecarregados e seus motoristas, que trocam de faixas sem sinalizar, ignoram semáforos e correm na contramão. A China registrou 5,1 mortes por acidentes nas estradas para cada 10.000 veículos motorizados no ano passado, a taxa mais alta do mundo, informou a Xinhua mais cedo. Acidentes rodoviários mataram 81.649 pessoas no ano passado em uma população de 1,3 bilhão, 7.806 pessoas a menos que no ano de 2006. (Reportagem de Chris Buckley)