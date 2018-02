Acidente rodoviário no Peru deixa 38 mortos e 58 feridos Pelo menos 38 pessoas morreram e 58 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira quando dois ônibus bateram de frente em uma remota rodovia no nordeste do Peru, informou a polícia. Os ônibus das empresas Crisolito e América Express bateram na rodovia Panamericana Norte, no trecho do rio Hondo-Virú, região de La Libertad, a 485 quilômetros ao nordeste de Lima.