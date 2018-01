Acidente solta milhões de abelhas em Las Vegas Um caminhão que transportava 12 milhões de abelhas atingiu uma murada numa rampa de estrada, derramando sua carga no pavimento pouco depois da hora do rush. O caminhão carregava 480 colmeias, cada uma com 25.000 insetos que seriam levados à Califórnia para polinizar lavouras. A batida espalhou as abelhas e litros de mel na estrada, forçando a polícia a fechar a pista por mais de quatro horas. As autoridades convocaram apicultores para ajudar, mas concluíram que salvar as abelhas seria muito caro e demorado. Os bombeiros então derramaram água nos insetos, para matá-los. "Isso parte meu coração", disse Don Grogan, proprietário da Companhia de Mel Sedona, que participou da limpeza.