Acidentes de ônibus deixam ao menos 50 mortos na Índia Mais de 50 pessoas morreram na Índia nas últimas horas em dois acidentes de ônibus, informou a agência de notícias indiana PTI. O último acidente aconteceu quando um ônibus caiu no leito seco do Rio Kosi, a cerca de três quilômetros da localidade de Rampur, no Estado de Uttar Pradesh, segundo o superintendente da polícia local, D. C. Mishra. Pelo menos 21 pessoas morreram e 26 foram feridas. Pelo menos 32 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em outro acidente semelhante, terça-feira, no Estado de Maharashtra, no oeste da Índia. A Índia registra 10% das mortes em acidentes de trânsito no mundo, apesar de a frota do país representar apenas 1% dos veículos do planeta. A cada dia morrem cerca de 250 pessoas nas estradas da Índia, que tem a pior taxa de acidentes do mundo: 300 mil por ano. Os analistas culpam as falhas no traçado das estradas, a má conservação, a instalação ilegal de lojas e favelas nas calçadas, o sistema de iluminação, a mau estado dos veículos e a falta de um bom sistema de transporte público.