Acidentes de trânsito matam 21 pessoas na China Pelo menos 21 pessoas morreram em dois acidentes de trânsito na China. A agência de notícias oficial Xinhua informou que 14 crianças morreram quando o veículo que as levava para a escola hoje caiu em um riacho na província central de Hunan. Outras seis pessoas ficaram feridas. Um porta-voz do governo de Hengyang disse que havia forte neblina no momento do acidente.