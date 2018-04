Acidentes de trem matam 9 e ferem 60 no leste da Índia

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um acidente de trem na sexta-feira à noite em Orissa, no leste da Índia, onde pela manhã um outro choque ferroviário feriu 15, informaram fontes oficiais. O vice-ministro de Ferrovias indiano, R.Velu, assegurou à imprensa que apenas nove pessoas morreram no acidente de Orissa, apesar de fontes oficiais terem falado em 15 vítimas fatais e 150 feridos. O expresso Howrah-Chennai, que faz a rota entre a cidade bengali de Calcutá e a sulina Chennai, descarrilou perto de uma estação de trem de Orissa. Segundo um porta-voz de Ferrovias, J.P. Mishra, citado pela agência de notícias "Ians", 14 dos 27 vagões descarrilaram a cerca de 110 quilômetros de Bhubaneswar, capital de Orissa. No trem lotado, viajavam cerca de 1.500 passageiros e as autoridades fizeram intensos trabalhos de resgate. Em outro acidente, um trem se chocou esta manhã com uma locomotiva na localidade de Champaran Oriental, no estado de Bihar. Segundo uma fonte oficial citada pela agência de notícias "Ians", embora pelo menos 15 pessoas tenham s ferido no acidente, nenhum dos hospitalizados está em situação crítica.