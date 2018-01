Acidentes em estradas matam dez pessoas na China Dez pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em duas colisões envolvendo diversos veículos nas províncias de Gansu, no noroeste da China, e Anhui, no leste do país, informou neste sábado a agência oficial de notícias Xinhua. No acidente de Gansu, na tarde da sexta-feira, oito pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas, quando um caminhão colidiu com dois ônibus em uma estrada. No outro, também na sexta, duas pessoas morreram e 25 ficaram feridas, numa estrada em Anhui, em um acidente que envolveu cinco ônibus e um caminhão, provocado por um denso nevoeiro. Na mesma estrada em Anhui, o nevoeiro provocou 11 acidentes ao longo do dia, obrigando as autoridades a interromper o tráfego durante várias horas. Devido ao início do Ano Novo Lunar, no domingo, as estradas chinesas têm registrado grande aumento de tráfego.