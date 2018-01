Acidentes matam pelo menos 67 pessoas na Índia e no Peru Pelo menos 46 pessoas morreram próximo a cidade de Calcutá, na Índia, nesta segunda-feira, em um acidente de ônibus. Testemunhas disseram que o motorista deve ter perdido o controle e caiu em um canal ao lado de uma estrada. O número de vítimas deve aumentar com a chegada dos bombeiros. No Peru, outro acidente automobilístico com vítimas fatais aconteceu neste domingo. Um caminhão transportando dezenas de pessoas e produtos agrícolas, na periferia da capital, Lima, bateu em uma casa. Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Pelas primeiras informações, os freios do caminhão falharam e o motorista, mesmo diminuindo a marcha por 300 metros, não conseguiu evitar o acidente. Muitos dos mortos, entre eles crianças, foram soterrados pela carga ou ficaram presos embaixo do caminhão. Os feridos foram levados para os hospitais da região, incluindo o motorista. Os moradores da casa não sofreram nada.