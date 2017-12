Acidentes no mar deixam 61 desaparecidos na China Dois acidentes envolvendo barcos na costa da província chinesa de Fujian resultaram no desaparecimento de 61 marinheiros, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais. Todos os 37 tripulantes de um navio de carga de bandeira panamenha desapareceram depois que a embarcação afundou repentinamente na noite de quinta-feira, em meio a fortes ondas, a cerca de 5 quilômetros da costa da ilha de Pingtan. Pouco tempo depois, um barco de pesca chinês com 27 pessoas a bordo naufragou na mesma área. Três marinheiros foram resgatados por outra embarcação, mas os demais não foram encontrados. Os trabalhos de busca continuam.