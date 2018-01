Acidentes rodoviários deixam 36 mortos e sete feridos no Irã Dois acidentes ocorridos em uma rodovia na região central do Irã resultaram em um saldo de 36 mortos e sete feridos, informou neste domingo a rádio estatal. Um policial contou que um ônibus de passageiros lotado atravessou a pista e chocou-se de frente com um caminhão em um ponto de uma rodovia 120 quilômetros a leste de Yazd. O policial, que identificou-se apenas como coronel Jareq, disse que, pouco depois do primeiro choque, outro caminhão bateu nos destroços dos veículos acidentados, causando ainda mais mortes e destruição. Originalmente, a rádio estatal iraniana informou a existência 33 mortos e dez feridos. Mais tarde, a rádio atualizou o número e disse que três pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram. Não está claro quantas pessoas morreram em decorrência de cada um dos acidentes. A cada ano, as rodovias iranianas são palco de uma média de 200.000 acidentes rodoviários. No ano passado, mais de 21.000 pessoas morreram em acidentes rodoviários no país, segundo dados do Ministério do Transporte.