Acidentes soterram trabalhadores na Rússia e na Índia Uma explosão metano numa mina de carvão siberiana deixou 17 pessoas presas nesta segunda-feira, e 13 das vítimas não respondem aos chamados das equipes de resgate, informaram autoridades locais. Já no sul da Índia, um repentino jato d´água causou o desabamento de uma mina de carvão, e as autoridades responsáveis acreditam que 17 mineiros tenham morrido. Iriana Andrianova, porta-voz do Ministério das Situações Emergenciais da Rússia, disse que 18 pessoas estavam dentro da mina na região de Kemerovo, na Sibéria, quando ocorreu a explosão. Um mineiro foi resgatado com vida e as equipes de resgate conseguiam ouvir as vozes de outros quatro. Treze estão desaparecidos. O acidente da Índia ocorreu no distrito de Karimnagar, 220 quilômetros ao norte de Hyderabad, capital do Estado de Andhra Pradesh. "Houve mortes, provavelmente 17. Mas isso ainda precisa ser confirmado, já que precisamos resgatar os corpos. As chances de sobrevivência são muito remotas", disse um porta-voz da companhia estatal Singareni Colleries.