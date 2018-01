Ações das provedoras de energia alternativa disparam em NY O pregão da Bolsa de Nova York abriu no horário normal, na manhã ainda sem o fornecimemento de energia normalizado. E as ações das empresas fornecedoras de energia alternativa registraram fortes ganhos. O sinal de abertura da Nyse, a Bolsa de Valores de Nova York, foi acionado pelo prefeito Michael Bloomberg. As ações da Ballard Power ganharam 4,5% mais cedo e as da Plug Power subiram 21%. Os papéis da FuelCell Energy avançaram 11%. Já os papéis das provedoras tradicionais de energia elétrica, no entanto, operavam na contramão. As ações da American Electric Power caíram 0,99% e as da AES recuavam 1,1%. As informações são da Dow Jones.