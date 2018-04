Acompanhe a aventura de um brasileiro tentando deixar a Europa

Em meio às incertezas sobre reabertura do espaço aéreo britânico, o administrador de empresas Felipe Gentil Machado, de 30 anos, decidiu embarcar em uma aventura pelo continente europeu em busca de um voo para o Brasil. A BBC Brasil acompanha os passos da viagem do paulistano que começou em um trem do Eurostar na estação de St Pancras International, em Londres.

Após passar cinco dias "preso" em Londres, o administrador de empresas Felipe Gentil Machado, de 30 anos, decidiu tentar a sorte e embarcar para o continente em busca de conexões que o levem de volta a São Paulo.

Machado, que deveria ter voltado pelo Brasil em um voo da British Airways na sexta-feira passada, um dia após o fechamento do espaço aéreo britânico, desistiu de esperar pela retomada dos voos.

De certo, por enquanto, ele tem apenas uma passagem de trem para Paris e uma reserva de Madri para Buenos Aires.

Um trem do Eurostar o levará para a capital francesa com previsão de chegada às 15h do horário local (10h de Brasília).

"Só não sei como vou chegar a Madri", disse. Entre as opções, estão o aluguel de um carro, o uso de táxis ou, com sorte, uma passagem de trem no sistema ferroviário francês que, por enquanto, não tem passagem disponível.

Se conseguir chegar a Madri a tempo, ele embarca em um voo para a Argentina e, de lá, segue para São Paulo.

O paulistano veio para Londres em uma viagem de trabalho.

