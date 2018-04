Acompanhe os vencedores da Superterça até as 2h15 Eleitores dos 24 Estados participaram nesta terça-feira da escolha dos candidatos dos partidos Democrata e Republicano na maior disputa pela nomeação para a disputa presidencial antes das eleições de 4 de novembro. Veja a seguir os vencedores, segundo as projeções da mídia, até as 2h15 (horário de Brasília): DEMOCRATAS Hillary Clinton, senadora de Nova York (8 vitórias) Arizona Arkansas Arkansas Massachusetts New Jersey Nova York Oklahoma Tennessee Barack Obama, senador de Illinois (11) Alabama Colorado Connecticut Delaware Georgia Idaho Illinois Kansas Minnesota Dakota do Norte Utah REPUBLICANOS Mike Huckabee, ex-governador de Arkansas (5) Alabama Arkansas Georgia Tennessee Virginia Ocidental John McCain, sendaor do Arizona (7) Arizona Connecticut Delaware Illinois New Jersey New York Oklahoma Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts (5) Massachusetts Minnesota Montana Dakota do Norte Utah