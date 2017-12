Acordo com Hamas está próximo, diz funcionário do Fatah O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, está prestes a finalizar um acordo para dividir o governo palestino com o Hamas. Segundo um funcionário graduado do Fatah, partido do presidente Abbas, a decisão será oficializada durante um encontro entre lideranças das duas facções, nesta semana, em território neutro na Arábia Saudita. É provável que Abbas tenha um encontro nesta terça-feira com um dos principais líderes do Hamas, Khaled Mashaal, na cidade sagrada do islamismo, Meca. O encontro faz parte das medidas de negociação de paz entre os dois grupos, principalmente na Faixa de Gaza. Recentemente, tanto o Fatah quanto o Hamas criaram diversos obstáculos para a criação de um governo de unidade. É provável que, durante a negociação, o Hamas se aproxime mais dos planos políticos do Fatah, principalmente no tocante a respeitar os acordos de paz assinados pelo atual governo. De acordo com autoridades que preferem não se identificar, à medida em que um acordo de paz seja selado os conflitos na Faixa de Gaza devem diminuir. As negociações acontecem justamente quando foi registrado um dos períodos mais sangrentos desde a disputa entre o Hamas e o Fatah em Gaza. Ao todo, 29 pessoas foram mortas nos últimos quatro dias.